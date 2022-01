La grille des salaires du Bayern Munich a explosé !

La suite après cette publicité

Lorsqu’on parle du mercato et de ses folies financières, le nom du Bayern Munich est rarement associé à cette discussion. Réputé pour sa gestion modèle et sa capacité à se renforcer en chipant les meilleurs éléments de son championnat sans se ruiner, le géant bavarois a très rarement flambé. Pour preuve, il y a seulement quatre ans, la recrue la plus chère de son histoire était Corentin Tolisso, arraché à l’Olympique Lyonnais pour 41 M€. Quand on sait que la même année le PSG recrutait Neymar (22 M€) et Kylian Mbappé (prêt + option d’achat de 180 M€) pour 400 M€, la différence était frappante.

Mais le Bayern Munich a doucement été obligé de se faire à cette inévitable inflation des prix. Ainsi, ils ont dû signer un chèque de 80 millions d'euros pour recruter Lucas Hernandez. Un an plus tard, les Munichois ont mis 60 M€ sur la table pour rapatrier Leroy Sané en Allemagne. Et aujourd’hui, c’est leur grille de salaires qui fait parler outre-Rhin.

Le Bayern préfère donner de gros contrats

Dans son édition du jour, Bild a ainsi fait le listing des augmentations de salaire. Dernier joueur en passe de prolonger son contrat, Kingsley Coman devrait toucher désormais 17 M€ par saison. Une sacrée augmentation. Après Robert Lewandowski (20 M€), Manuel Neuer (18-20 M€), Joshua Kimmich (18-20 M€), Leroy Sané (17 M€), Thomas Müller (20 M€), Leon Goretzka (18 M€) et Lucas Hernandez (13,5 M€), Coman sera le huitième joueur de l’effectif bavarois à percevoir plus de 10 M€ par an.

Et ce n’est pas terminé puisque le média allemand ajoute que Serge Gnabry devrait rejoindre ce club et toucher 10 M€ par saison. Pourquoi une telle augmentation ? Si certains cadres méritent amplement leur salaire de roi, Bild indique que le Bayern préfère accorder de beaux contrats plutôt que de se séparer de ses stars, ce qui, à ses yeux, impliquerait des investissements plus conséquents. Et aujourd’hui, seul le cas David Alaba, parti libre au Real Madrid il y a quelques mois, fait exception.