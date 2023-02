Serie A : l’Udinese et Sassuolo dos à dos après un match relevé

La 22e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche, avec, pour débuter la confrontation entre l’Udinese (8e) et Sassuolo (15e). La rencontre démarrait tambour battant avec l’ouverture du score ultra-rapide des locaux après une somptueuse frappe à ras de terre de Destiny Udogie (1-0, 1e). Les Neroverdi ne tardaient pas à réagir avec l’égalisation cinq minutes plus tard de Matheus Henrique qui profitait d’une erreur de Marco Silvestri (1-1, 6e). Dans un match séduisant entre deux équipes productives, les Primi Bianconeri d’Italia reprenaient l’avantage par Jaka Bijol à la retombée d’un coup franc de Lazar Samardzic (2-1, 28e). Mais les visiteurs ne relâchaient pas leur effort, et revenaient une fois de plus au score après un malheureux CSC de Nehuen Perez (2-2, 45e+ 1).

La seconde période voyait l’entrée en jeu des deux anciens Marseillais, Florian Thauvin et Maxime Lopez. Un deuxième acte qui était moins prolifique au niveau du tableau d’affichage, mais pas en termes de spectacle où les deux écuries continuaient de se procurer des occasions (62e, 72e). Le rythme retombait finalement en intensité jusqu’au coup de sifflet final. Un match nul (2-2) qui n’arrange pas les affaires de l’Udinese, qui reste à la 8e place et s’éloigne des places européennes. Sassuolo, pour sa part, prend un point important dans la course au maintien et enchaîne un quatrième match sans défaite.

