CAN 2025 : le Soudan surprend la Guinée équatoriale et peut rêver des 8es de finale

Battus respectivement par le Burkina Faso et l’Algérie lors de la première journée, la Guinée Équatoriale et le Soudan n’avaient pas le droit à l’erreur pour leur deuxième match dans cette CAN 2025, ce dimanche. Au Stade Mohamed V de Casablanca, c’est surtout en seconde période que le jeu s’est accéléré. Après un coup franc venu de la droite et tiré par Mohamed Eisa, le joueur du Torino Saul Coco détournait malencontreusement le ballon dans ses propres buts (74e, CSC, 0-1), permettant ainsi aux Soudanais de prendre l’avantage dans cette rencontre.

Les Crocodiles du Nil ont d’ailleurs failli doubler la mise quelques instants plus tard, avant un retour salvateur de la défense adverse. Malgré l’entrée de l’attaquant star des Équato-Guinéens, Émile Nsué, à la 77e minute, les joueurs de Juan Micha ont enregistré une seconde défaite dans cette CAN et sont derniers du groupe E. De quoi compromettre leurs chances de qualification, eux qui affronteront l’Algérie lors de leur dernier match de phase de poules. Du côté des Soudanais de Kwesi Apppiah, ce succès leur permet d’entrevoir les 8es de finale, en tant que meilleur troisième. Il faudra confirmer face au Burkina Faso, mercredi (17h).