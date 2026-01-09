Man City : les premiers mots de Semenyo

C’est officiel, Antoine Semenyo est un nouveau joueur de Manchester City, qui a déboursé plus que la clause libératoire pour doubler la concurrence. Avec ce renfort offensif, Pep Guardiola dispose d’un arsenal impressionnant, alors que la deuxième partie de saison s’annonce passionnante, avec la course pour le titre et les matches à élimination directe en Ligue des Champions. Sur le site officiel de son nouveau club, Semenyo a livré sa première réaction.

« Je suis très fier d’avoir rejoint Manchester City. J’ai suivi Manchester City ces dix dernières années sous la direction de Pep Guardiola, et ils ont dominé la Premier League tout en réalisant des performances exceptionnelles en Ligue des champions, en FA Cup et en League Cup. Ils ont établi des normes extrêmement élevées et c’est un club qui compte des joueurs de classe mondiale, des installations de classe mondiale et l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps, Pep. J’ai encore une grande marge de progression, donc être dans ce club, à ce stade de ma carrière, est idéal pour moi. C’est un véritable privilège d’être ici. Mon meilleur football est encore à venir, j’en suis certain. Et City est en excellente position – toujours en lice dans quatre compétitions. Je suis convaincu de pouvoir les aider à réaliser une belle deuxième partie de saison. L’Etihad est ma nouvelle maison. J’ai hâte de jouer devant les supporters et j’espère montrer à tout le monde ce dont je suis capable », a-t-il déclaré.