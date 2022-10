LOSC : Olivier Létang tacle violemment ses joueurs et l'OL !

Les Dogues ont la rage. Dimanche soir, Lille a longtemps dominé l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Mais au final, les Lillois sont repartis dans le nord avec 0 point puisque ce sont les Gones qui se sont imposés 1 à 0 grâce à l'inévitable Alexandre Lacazette, crédité d'un 7 par notre rédaction. Après le coup de sifflet final, le LOSC était très amer voire en colère. Interrogé par Prime Vidéo, José Fonte n'a pas caché sa déception. «C'est un sentiment difficile à accepter, on a des occasions mais on n'a pas été juste dans la dernière passe. Offensivement, il nous a manqué quelque chose. Après on prend un but sur une occasion.»

Les Dogues aboient après la défaite à Lyon

Le capitaine a, ensuite, pointé du doigt son équipe. «On n'est pas concentrés. On ne regarde pas le ballon, on prend le ballon sans le voir et après on perd le match comme ça. A ce niveau, il faut être concentré jusqu'à la dernière minute. Oui c'est un soucis d'efficacité. En première période, on a deux trois bonnes occasions et même en deuxième mi-temps, on peut marquer un but au moins donc on est déçus parce qu'on a contrôlé le match, on a bien joué mais à la fin il faut marquer, il faut gagner !» Un discours qui ressemble à celui prononcé par son entraîneur Paulo Fonseca.

«Cette défaite provoque une grande frustration. On a cinq ou six chances nettes de marquer en première période, et on ne le fait pas. On a souffert sur une balle, une action de Lyon, leur seule occasion de but (...) C'est le verdict du jeu à la fin. Mais le plus important reste que l'équipe demeure ambitieuse. Croyez-moi, ce n'est pas facile de jouer comme ça en venant à Lyon. Nous obtenons plus d'occasions que l'adversaire. On doit garder cette ambition. Si nous continuons à jouer comme ça, nous remporterons plus de matches». Son président, Olivier Létang, a lui été plus incisif.

Olivier Létang taille l'OL et ses joueurs

«Il faut faire attention à la façon dont on appréhende un après-match. Je fais toujours attention à ce que je dis après une défaite. Quoi dire sur le comportement des garçons ? C’est difficile. Le contenu est bon. Maintenant le football est cruel, on le sait. A la mi-temps j’étais agacé parce que dans le football il ne faut pas blesser, il faut tuer. On a fait de bonnes choses mais c’est une leçon : il faut être parfois plus tueurs. Il faut tuer. Sinon vous risquez toujours de concéder un but comme ça a été le cas… Parce que Lyon n’a quasiment pas une occasion. Rien. Mais le résultat fait mal».

Il a ajouté ensuite : «il faut apprendre de ça, vite, parce qu’on a déjà perdu des points. Il faut se relever et être encore plus tueurs, avoir un supplément d’âme différent pour arracher la victoire, parfois en étant moins beau. (...) C’est une question de mentalité, pas un problème technique. C’est un état d’esprit. Il faut être carnassier, être carnassier c’est l’odeur du sang, aller chercher quelque chose de différent. C’est un pointu, c’est être moins beau, mais être efficace. Si on avait ouvert le score, le match aurait été différent». Les Dogues doivent donc sortir les crocs au plus vite !