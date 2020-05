Manchester United prêt à tout casser pour Lautaro Martinez

Lautaro Martinez est un jeune homme qui a finalement mis très peu de temps à faire son trou en Europe. Après une saison correcte l'année passée, celui qui est associé à Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque de l'Inter Milan a tout explosé cette année avec de nombreux buts, mais surtout certains contre de belles équipes (contre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone, notamment). Par conséquent, cela fait de lui un homme convoité.

Au premier rang, on en parle depuis quelques semaines maintenant, le FC Barcelone. Les Catalans rêvent d'enrôler l'avant-centre de l'équipe d'Antonio Conte et préparent un petit peu l'avenir puisque Luis Suarez semble moins bien et surtout bien plus souvent blessé qu'auparavant. Sauf qu'il faudra débourser une coquette somme pour espérer le récupérer et que, pour le moment, le Barça n'a pas les fonds.

Martinez prêt à snober le Barça et le PSG ?

Mais les Espagnols ne sont pas les seuls sur sa trace. Récemment, on évoquait un intérêt du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française pourrait perdre cet été Edinson Cavani, en fin de contrat, et aussi Mauro Icardi, qui a eu du mal en deuxième partie de saison. Les deux clubs semblaient être à la lutte, mais c'était sans compter sur l'arrivée d'une formation de Premier League, pour changer.

Selon les informations de The Express, Manchester United serait entré dans la danse très récemment. Selon le tabloïd, le coach norvégien, Ole Gunnar Solskjaer, a vraiment envie de le voir débarquer à Old Trafford. Pour cela, les pensionnaires du Théâtre des Rêves seraient disposés à lui offrir un contrat en or. Il ne faudra pas non plus sous-estimer la capacité de Liverpool à le convaincre...