L’Espagne attend Kylian Mbappé de pied ferme, l’ultimatum du Bayern Munich à Thomas Tuchel

«Au revoir, Paris»

En Espagne, la presse madrilène n’attendait que ça, alors, forcément ce matin, elle s’en donne à cœur joie ! A l’image de AS qui placarde : «Au revoir, Paris ! Mbappé informe le PSG qu’il quittera le club le 1er juillet. Madrid ne dira rien tant que les deux équipes resteront en Ligue des Champions.» On en sait donc un peu plus sur le timing de son annonce officielle. «Le club merengue attendait un geste comme celui-ci sinon l’intérêt aurait pu expirer. Les montants pour le convaincre seraient de moitié par rapport à ce qui avait été offert en 2022», précise le média. Marca aussi se régale de la future arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid : «Il part : hier, il a informé Al-Khelaïfi qu’il quittait le PSG. Il arrive : Madrid est en train de finaliser les détails pour le signer. Kylian s’exprimera bientôt.» Toute la planète foot réagit à cette bombe comme en Angleterre où le Daily Star reprend l’information sur sa couverture. Cela fait aussi les gros titres en Italie où le Corriere estime que «Mbappé fait le bonheur d’Ancelotti» ! En revanche, de son côté La Gazzetta dello Sport s’inquiète pour les stars du pays : «Mbappé au Real, c’est un transfert galactique, écrit le journal au papier rose. Attention, le PSG pourrait nous acheter : Lautaro, Leão et Osimhen qui sont dans le viseur des Français.»

Dernière chance pour Tuchel

En Allemagne, le Bayern Munich n’en finit plus de trembler ! Battus sèchement contre le Bayer Leverkusen, le week-end dernier (0-3), les Bavarois ont récidivé cette semaine en Ligue des Champions contre la Lazio (0-1). Et forcément, cela ne passe pas auprès de la direction. Comme le placarde sur sa Une l’Abendzeitung de Munich, c’est «la fin du match. C’est la dernière chance de Tuchel. Le match contre Bochum dimanche sera décisif - dans le débat sur la succession, le nom de Hansi Flick est déjà évoqué», rapporte le tabloïd allemand. Bild aussi se questionne sur l’avenir du banc munichois : «Tuchel vacille ! Flick va-t-il revenir ?» ! Et les deux coachs font décidément l’actualité puisqu’ils sont aussi cités pour prendre la succession de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Comme l’écrit Mundo Deportivo, c’est «la voie allemande. Les entraîneurs allemands sont considérés comme de futurs espoirs du Barça, surtout après l’apparition de l’agent Pini Zahavi. L’Israélien vient de signer Flick, a des liens avec Tuchel et entretient de bonnes relations avec le président Laporta.» Affaire à suivre donc !

Les révélations de Mourinho

Le Special One, José Mourinho, s’est confié et a lâché une bombe concernant la sélection anglaise ! Comme le placarde le Daily Mirror ce matin ce sont les «révélations de Mourinho sur les Three Lions». «J’ai refusé l’Angleterre. Le contrat était sur la table mais je n’ai pas pu l’accepter», a-t-il lâché ! Il n’en fallait pas plus pour que la presse anglaise s’emballe ! Le Daily Express est presque déçu puisqu’il titre : «le Spécial One s’éloigne». Même sentiment pour le Daily Star pour qui «Mourinho s’est échappé. José a snobé les Three Lions. Mourinho a refusé de diriger l’Angleterre.» La presse anglaise aurait donc bien vu Mourinho s’asseoir sur le banc de la sélection nationale…