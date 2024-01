Real Madrid : Arda Güler raconte son rêve éveillé

Petit à petit, Arda Güler (18 ans) entre dans la rotation du Real Madrid. La pépite turc a longtemps été blessée, mais elle réalise ses premiers pas depuis le début du mois. Titulaire en Coupe du Roi, le milieu offensif est cette fois-ci rentré en cours de jeu hier face à l’Atlético, disputant une dizaine de minutes pendant les prolongations. Le jeune joueur du Real apprécie ses premiers pas comme il l’a raconté au micro de Tivibu Spor, chaîne turque.

« J’ai été blessé pendant cinq ou six mois. Je me suis remis de ma blessure et notre entraîneur m’a immédiatement mis en place. Il me montre constamment sa confiance sur et en dehors du terrain et m’en parle. Espérons que si cela continue ainsi, tout s’améliorera. Je suis au début de mon rêve. Nous nous en sortons incroyablement bien. Nous sommes leaders dans tous les domaines. Nous sommes le Real Madrid. J’espère pouvoir continuer à faire partie de cela. » Carlo Ancelotti a également salué ses débuts : « Il a de la personnalité, il a du caractère. La qualité de sa jambe et de son caractère, c’est un élément important pour réussir au Real Madrid.»