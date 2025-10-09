Les débuts catastrophiques de Wissam Ben Yedder en Turquie

On ne peut pas dire que Wissam Ben Yedder coule des jours heureux depuis son départ de l’AS Monaco. Ces dernières années, le parcours de l’ancien international tricolore (19 sélections, 3 buts) a souvent croisé celui de la justice. Condamné pour violences psychologiques, fraude fiscale mais aussi agression sexuelle en état d’ivresse (il a également été mis en examen pour viol pour des faits remontant à l’été 2023), il avait quitté la France au mois d’avril dernier.

Loin de l’Europe et de ses soucis, il a tenté de se relancer au Sepahan SC, en Iran, club d’un certain Steven Nzonzi, son ex-coéquipier à Séville et chez les Bleus. Ben Yedder n’y aura finalement disputé que 6 matchs pour 1 but, avant de quitter le club trois mois plus tard. Le contexte géopolitique lié au conflit entre Israël et l’Iran aurait été la raison principale de ce choix, alors qu’il disposait d’une option d’un an dans son contrat.

0 but et 1 défaite sur tapis vert

Difficile de dire que l’ex-Monégasque croulait sous les offres, puisqu’il a dans la foulée rejoint le club de Sakaryaspor… en seconde division turque. Là-bas, ses premiers pas n’ont d’ailleurs pas non plus déchaîné les passions. Depuis son arrivée mi-septembre, Ben Yedder n’a joué qu’une petite centaine de minutes, pour 0 but. «Ben Yedder n’est pas prêt», écrivait récemment sakaryayerelhaber, média qui suit le club.

Malgré lui, le Français a aussi coûté cher à son équipe lors de la rencontre face à Sivasspor début octobre. Son entraîneur Serhat Sütlü avait eu le malheur d’aligner sept joueurs étrangers en même temps sur la pelouse, dont l’ex-Lensois Gaël Kakuta, alors que le règlement n’en autorise que six. Le club adverse a porté réclamation et obtenu une victoire 3-0 sur tapis vert aux dépens de Sakaryaspor, aujourd’hui 14e du championnat. Une erreur lourde de conséquences, dont le joueur et son club se seraient bien passés en ces temps compliqués…