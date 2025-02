Premier League : Arsenal abdique contre Nottingham Forest, Manchester City domine Tottenham, MU se fait peur

Après Chelsea qui a battu lourdement Southampton hier (4-0) ou Aston Villa qui a sombré sur la pelouse de Crystal Palace (4-1), la 27e journée de Premier League se poursuivait ce mercredi. On avait notamment le droit à un choc de haut de tableau entre le deuxième Arsenal et le troisième Nottingham Forest. Relégués à onze points du leader Liverpool (les Reds ont disputé un match de plus), les Gunners se devaient de l’emporter pour ne pas perdre leurs derniers minces espoirs de titre. De leur côté, les locaux avaient une occasion de revenir à trois points de leur adversaire du soir et surtout de reprendre ses distances avec leurs concurrents dans la course à la Ligue des Champions. Et le début de match était à l’avantage des joueurs de Nuno Espirito Santo. Poussés par leur public, les joueurs de Forest malmenaient l’équipe de Mikel Arteta qui allait attendre 20 minutes pour sortir de son camp. C’était néanmoins avec la manière puisque Riccardo Calafiori venait heurter le poteau droit (23e). Sinon la première période était assez décevante entre deux formations solides défensivement, mais peu inspirées en attaque.

Au retour des vestiaires, Arsenal allait montrer plus de choses et allait notamment obtenir des corners. Une arme que maîtrisent bien les Gunners et Mikel Merino voyait sa tête être repoussée par Matz Sels (51e). Le portier belge se montrait intraitable dans les airs alors que les Londoniens multipliaient les assauts et les centres pour forcer leur destin. Cependant, cela ne suffisait pas à faire plier assez Nottingham Forest qui n’était pas en reste et réagissait en fin de partie. Finalement, les initiatives des deux formations ne donnaient rien et aucun but n’était marqué. Avec ce match nul 0-0, Arsenal compte 10 points d’avance sur Liverpool (qui mène 1-0 contre Newcastle) et pourra même se retrouver à 13 points des Reds à l’issue de la soirée. Nottingham Forest reste troisième, mais n’a plus qu’un point d’avance sur Manchester City (4e) et Chelsea (5e).

Manchester City remercie Erling Haaland et Ederson Moraes

On avait quitté Manchester City (5e) sur une défaite contre le leader Liverpool (2-0) et l’équipe de Pep Guardiola voulait reprendre sa quatrième place chipée hier par Chelsea. Pour cela, il fallait réussir son déplacement sur la pelouse de Tottenham (13e) qui restait sur trois succès de rang. Galvanisé par le retour d’Erling Haaland, Manchester City se mettait en ordre de bataille. Le Norvégien allait vite se mettre en évidence, mais Guglielmo Vicario allait repousser sa frappe (8e), mais le buteur mancunien allait prendre sa revanche. Bénéficiant d’un joli centre à ras de terre venu de Jérémy Doku côté gauche, Erling Haaland faisait la différence en marquant (1-0, 12e). Les Sky Blues allaient multiplier les tentatives pour se mettre à l’abri puisque Savinho frappait juste au-dessus de la barre transversale (28e) avant que Guglielmo Vicario empêche Erling Haaland du doublé (30e).

Malmené, Tottenham n’avait qu’une tête de Kevin Danso repoussée par Ederson Moraes à se mettre sous la dent (45e +1). En seconde période, les Spurs allaient toutefois offrir un autre visage. Servi par Mathys Tel, Wilson Odobert allait toucher le poteau gauche (56e) pour sonner la révolte. Sur corner, Rodrigo Bentancur plaçait à son tour une banderille, mais sa tête était captée par Ederson Moraes (64e) avant que celle de Brennan Johnson passe au-dessus du cadre (68e). Ederson Moraes allait encore s’interposer en fin de partie face à Heung-min Son (84e). Dans les derniers instants, Erling Haaland allait s’offrir un doublé (90e +5) mais il commettait une main et sa réalisation était refusée. Suffisant pour s’imposer 1-0 et permettre à Manchester City de reprendre la 4e place en revenant à 1 point de Nottingham Forest (3e).

Manchester United se fait peur

Quinzième de Premier League, Manchester United voulait se relancer face au relégable Ipswich Town (18e) dans son antre d’Old Trafford, mais cela ne débutait pas comme prévu. Suite à une longue ouverture dans le dos de la défense mancunienne, Patrik Dorgu et André Onana étaient coupables d’une grosse mésentente et cela permettait à Jaden Philogene-Bidace de marquer dans le but grand ouvert (1-0, 4e). Le début d’un match assez fou entre les deux équipes. Après cette entame ratée, les Red Devils allaient relever la tête et Samy Morsy allait repousser le ballon au fond de ses propres buts suite à un coup franc de Bruno Fernandes (1-1, 22e). La patte du Portugais amenait le danger puisque sur corner, Harry Maguire déviait de la tête, mais le gardien repoussait avant d’intervenir sur une frappe de Diogo Dalot. Cependant, Matthijs de Ligt était à l’affût pour donner l’avantage à MU (2-1, 26e). Néanmoins, Manchester United allait encore se saborder avec une semelle très dangereuse de Patrick Dorgu sur Omari Hutchinson qui conduisait à l’expulsion du Danois (43e).

La punition était immédiate puisque Jaden Philogene-Bidace sur un centre côté droit qui n’était pas touché par Liam Delap allait surprendre André Onana (2-2, 45e +2). Assommé, Manchester United, relevait immédiatement la tête après la pause sur un corner frappé par Bruno Fernandes et repris victorieusement par Harry Maguire au point de penalty (3-2, 48e). Derrière, le rythme retombait et cela profitait à Manchester United qui s’impose 3-2 dans la douleur et remonte à la 14e place tandis qu’Ipswich Town reste 18e à 5 points du premier non relégable. Enfin, le dernier match opposait deux équipes de milieu de tableau à savoir Brentford (11e) et Everton (15e). À domicile, les Bees dominaient les débats lors du premier acte et c’est fort logiquement que le Congolais Yoane Wissa allait faire chavirer l’équipe de Thomas Frank juste avant la pause (1-0, 45e +4). En seconde période, l’ancien Lorientais pensait s’offrir un doublé, mais il était hors-jeu sur un caviar de Mikkel Damsgaard pour Keane Lewis-Potter, ce dernier tergiversait et retrouvait Yoane Wissa qui marquait de manière illicite (70e). Finalement, Everton allait revenir sur un sublime centre de Vitaliy Mykolenko repris au second poteau victorieusement par l’ancien Lyonnais Jake O’Brien (1-1, 77e). Ce match nul 1-1 permet aux deux équipes de se quitter avec un point chacun.

