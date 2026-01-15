Menu Rechercher
Lens : Régis Gurtner gravement blessé

Par Dahbia Hattabi
Gurtner

Solide leader de Ligue 1, le Racing Club de Lens compte bien le rester. Mais les Nordistes vont devoir faire sans Régis Gurtner (39 ans, 1 match cette saison), blessé aux ischio-jambiers lors de l’entraînement d’hier comme l’a avoué Pierre Sage en conférence de presse.

Le coach français a avoué que c’est une blessure « assez grave qui pourrait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de saison.» Ce qui est une mauvaise nouvelle tant la doublure de Robin Risser a su s’imposer naturellement à ce rôle pas toujours évident de n°2. Recruter un spécialiste du poste cet hiver est une forte possibilité.

