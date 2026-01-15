Lens : Régis Gurtner gravement blessé

Solide leader de Ligue 1, le Racing Club de Lens compte bien le rester. Mais les Nordistes vont devoir faire sans Régis Gurtner (39 ans, 1 match cette saison), blessé aux ischio-jambiers lors de l’entraînement d’hier comme l’a avoué Pierre Sage en conférence de presse.

Le coach français a avoué que c’est une blessure « assez grave qui pourrait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de saison.» Ce qui est une mauvaise nouvelle tant la doublure de Robin Risser a su s’imposer naturellement à ce rôle pas toujours évident de n°2. Recruter un spécialiste du poste cet hiver est une forte possibilité.