Juventus : Alvaro Morata clame son amour pour l'Atlético

Alvaro Morata aime les retours : l'Espagnol a connu deux expériences à l'Atlético Madrid et il a, cet été, rejoint la Juventus en prêt, après y avoir joué entre 2014 et 2016. Plutôt en jambes depuis son arrivée en Italie avec 6 buts en 8 matchs, l'attaquant de 28 ans semble convaincre. Et il s'est exprimé sur son arrivée avec les Bianconeri.

Dans El Partidazo de Cope, il a expliqué son choix de carrière, avec toujours une pensée pour les Colchoneros : « chacun a ses propres options et à ce moment-là, le mieux était d'aller à la Juventus et le club devait aussi trouver la meilleure solution. Cela fait mal de lire certains titres qui se moquent du fait que je suis reconnaissant envers les clubs pour lesquels j'ai joué. Tu as toujours eu une équipe depuis que tu es petit et moi, c'est l'Atlético. Je veux qu'il soit très clair que je suis reconnaissant à l'Atlético. Je n'ai jamais dit que j'étais mal à l'Atlético. Simeone mérite tout mon respect. Je célèbre toujours les buts de l'Atléti ».