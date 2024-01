Inter Miami : Lionel Messi pourrait retrouver un ancien flop du Barça

Depuis son arrivée en MLS, tout a changé. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire du football, Lionel Messi porte depuis plusieurs mois les couleurs de l’Inter Miami. Une arrivée en grande pompe qui n’a pas encore payé sportivement pour la franchise floridienne mais qui a permis d’amener plusieurs stars et amis de la Pulga à traverser l’Atlantique. Ainsi, Jordi Alba, Luis Suárez et Sergio Busquets sont venus prêter main forte au virtuose argentin dans le sud-est des USA. Des arrivées prestigieuses qui en appellent à d’autres.

La suite après cette publicité

Ainsi, AS rapporte ce dimanche que Philippe Coutinho pourrait être la nouvelle recrue XXL du club de David Beckham. En effet, alors que le Brésilien est englué dans un prêt infructueux avec Al-Duhail au Qatar en ce moment, ce dernier devrait revenir à Aston Villa cet hiver d’après les indiscrétions espagnoles. Mais alors qu’il ne rentre toujours pas dans les plans d’Unaï Emery chez l’actuel dauphin de Premier League, le Brésilien de 31 ans a reçu plusieurs sollicitations des Etats-Unis. Ainsi, le média ibérique rapporte que l’Inter Miami et le LA Galaxy seraient sur les traces de l’ancienne star de Liverpool et du FC Barcelone. Affaire à suivre donc…