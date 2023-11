Bayer Leverkusen : nouvelles révélations sur la clause secrète de Xabi Alonso

Leader de Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, Xabi Alonso est un entraîneur remarqué et remarquable. Fort de ces résultats séduisants, le technicien espagnol de 41 ans suscite logiquement de nombreuses convoitises. Dans cette optique, plusieurs médias évoquent dernièrement un intérêt du Real Madrid, notamment en cas de départ de Carlo Ancelotti. Plus encore, Bild révélait récemment que l’ancien joueur des Merengues, sous contrat jusqu’en juin 2026, disposait d’une clause secrète. Cette dernière lui permettrait, en effet, de rejoindre dès l’été prochain trois destinations : le Real Madrid, le Bayern Munich et Liverpool. Oui mais voilà, dans un entretien accordé à TalkSPORT, Fernando Carro, PDG de Leverkusen, a nié l’existence d’une telle clause.

«La clause spéciale de Xabi Alonso ? Non, vous n’avez pas besoin d’avoir une clause. Nous avons une très, très bonne relation avec Xabi et il sait que nous sommes un club sérieux. En fin de compte, nous n’allons pas forcer quelqu’un à rester s’il ne veut pas rester. Nous voulons qu’il se sente si heureux et si bien avec nous qu’il veuille vraiment rester et c’est notre objectif. Il n’y a rien sur le papier, mais parfois les accords qui ne sont pas sur le papier sont aussi des accords. Nous savons que si vous avez besoin de faire quelque chose à l’avenir, nous pourrons nous parler. J’espère que nous n’aurons pas à le faire parce qu’il restera et sera heureux à Leverkusen». Voilà qui est dit !