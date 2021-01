Newcastle veut débarrasser le PSG d'Idrissa Gueye

Lors de ses premiers pas sous la tunique parisienne, Idrissa Gueye avait impressionné du monde, et avait plutôt laissé de bonnes sensations. Mais très vite, le milieu de terrain sénégalais a vu son niveau de performance baisser, tout comme son temps de jeu. Aujourd'hui, sa place dans l'effectif parisien est anecdotique, surtout depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino.

Depuis plusieurs semaines déjà, on parle de lui comme d'un candidat crédible à un départ en cas d'offre satisfaisante, aux côtés de joueurs comme Julian Draxler ou Thilo Kehrer. Seulement, ça ne se bousculait pas vraiment au portillon pour le milieu de terrain de 31 ans, qui avait coûté 30 millions d'euros à l'été 2019. Mais selon le quotidien L'Equipe, un club est maintenant prêt à se l'offrir.

Le PSG ne s'opposera pas à un départ

Le journal affirme ainsi que Newcastle a déjà lancé les discussions avec le champion de France pour l'ancien d'Everton. Les Magpies souhaitent ainsi un prêt du joueur (16 matchs en Ligue 1 dont 12 titularisations), qui n'entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Toujours selon le média, l'entraîneur argentin lui a déjà fait savoir qu'il ne compte pas sur lui. Les Franciliens seraient prêts à s'en séparer, et tout est désormais entre les mains de Gueye.

Le média explique que le joueur est tenté par la Premier League, mais qu'il a plus de doutes concernant Newcastle. Il n'aura en revanche probablement pas beaucoup d'autre choix, et il va devoir trancher : rejoindre le nord de l'Angleterre, ou se contenter d'un temps de jeu rachitique à Paris, ce dont il est pleinement conscient. Une décision qu'il va devoir prendre rapidement, puisque le mercato ferme ses portes dans un peu plus de 24 heures.