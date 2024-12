ASSE - OM : les compositions officielles

C’est l’un des gros chocs de ces 32èmes de finale de Coupe de France, un choc entre deux équipes de Ligue 1, l’OM se déplace à Saint-Étienne ce dimanche à 14h45 pour y affronter les Verts (suivez la rencontre en direct sur FM). Dernier match avant la trêve hivernale, l’OM est sur une excellente dynamique en championnat avec 3 victoires et 1 match nul sur les 4 derniers matchs dont une victoire à Saint-Étienne 2-0 début décembre. Les hommes de De Zerbi ont retrouvé le mojo dans un nouveau système mis en place par l’Italien et aussi le retour de Rongier dans le onze de départ. La Coupe de France peut être évidemment une occasion d’aller chercher un titre cette saison pour l’OM à la recherche d’un trophée depuis plus de 10 ans maintenant. L’ASSE vit une première partie de saison bien plus difficile avec une 16ème place au classement et défaites sur les 5 derniers matchs. La Coupe de France peut être un bol d’air pour les Verts cette saison.

Seul changement pour De Zerbi, De Lange dans les buts à la place de Rulli. La défense à 3 avec Murillo, Balerdi et Kondogbia est reconduite. Greenwood et Rabiot en soutien de Maupay. Luis Henrique et Merlin sur les côtés. Côté vert, une défense à 4 avec Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Pedro. Mouton au milieu avec Ekwah et Bouchouari. Davitashvili et Cafaro sur les ailes.

Les compositions d’équipes :

ASSE : Maubleu - Appiah, Batubinsika, Abdelhamid (cap.), Pedro - Ekwah, Bouchouari, Mouton - Cafaro, Sissoko, Davitashvili.

OM : De Lange - Murillo, Balerdi (cap.), Kondogbia - Luis Henrique, Rongier, Højbjerg, Merlin - Greenwood, Rabiot - Maupay.