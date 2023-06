Chelsea serait à fond sur Mike Maignan !

La suite après cette publicité

Dans la réussite d’un club, la notion de philosophie est souvent évoquée pour expliquer l’apparition des cercles vertueux de nombreux projets. Seule sournoiserie de ces derniers : ils peuvent se terminer aussi vite qu’ils ont commencé. C’est pourquoi ces différentes périodes fastes débutent par la nomination et s’achèvent souvent par le départ de ces mêmes personnes à l’origine de la bonne période d’un club. L’AC Milan illustre assez bien ce schéma. En 2019, Paolo Maldini était nommé directeur technique de son club de toujours. Dès lors, les pensionnaires de San-Siro ont remporté le Scudetto pour la première fois depuis 2011 la saison dernière avant de se hisser jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions cette saison. Malgré ces excellents résultats, l’ancien défenseur a été débarqué par le club sur fond de nombreux désaccords avec Gerry Cardinale, propriétaire et investisseur de RedBird. Un départ qui devrait être accompagné de celui de Ricky Massara, directeur sportif des Rossonerri, d’après nos informations.

Dès lors, le château de cartes s’effondre. Les départs simultanés des deux visages du projet lombard depuis 3 ans vont forcément avoir des retombées peu agréables. L’une de ses premières secousses pourrait être le départ de plusieurs cadres milanais chez qui ces départs jugés injustifiés pourrait réveiller certaines velléités de départ. C’est le cas de Mike Maignan, très proche de Maldini, qui s’était fendu d’un message sans équivoque à la suite du départ de l’ancienne gloire de Milan. Alors qu’il semblait vouloir rester épanoui dans les cages milanaises, voilà que Maignan a montré qu’il n’était plus si fermé à un départ.

Auteur de 1O clean sheets en 29 rencontres avec les Lombards et de débuts remarqués en tant que gardien titulaire avec l’équipe de France, Mike Maignan attise forcément les convoitises. D’après L’Equipe ce vendredi, Chelsea serait plus que chaud à l’idée d’attirer le portier de 27 ans. Selon le quotidien, les Blues seraient enclins à se séparer d’Edouard Mendy, au cœur d’un échange avec André Onana imaginé par Mauricio Pochettino, et Kepa Arrizabalaga. Suivi depuis 2020 par les Londoniens, la piste menant à l’ex-Lillois doit encore être validé par l’ancien technicien du PSG dont la priorité reste le gardien de l’Inter Milan d’après nos informations.

Autre difficulté, l’AC Milan ne souhaite pas se séparer de son gardien arrivé en 2021 suite aux premières discussions avec leurs homologues anglais. En effet, malgré les secousses liés au départ, les dirigeants milanais seraient confiants à l’idée de pouvoir conserver le natif de Cayenne. Chelsea serait prêt à mettre le prix pour attirer le joueur et faire céder le board transalpin mais se heurterait à un dernier obstacle : l’absence d’Europe. Alors qu’il était arrivé à Milan sans coupe d’Europe dès sa première saison, il n’est pas certain que Maignan soit enjoué à l’idée de réaliser une autre saison sans Europe alors qu’il est dans la forme de sa vie et qu’il jouera la Ligue des Champions s’il venait à rester sous les couleurs de l’AC Milan la saison prochaine. Affaire à suivre donc…