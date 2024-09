Chelsea prête encore David Datro Fofana

Arrivé en janvier 2023 à Chelsea après s’être révélé avec Molde, en Norvège, David Datro Fofana (21 ans) n’a disputé que quatre rencontres avec les Blues, avant d’être prêté une moitié de saison à l’Union Berlin (12 matches, 1 but), puis à Burnley de janvier à mai (15 matches, 4 buts). Le buteur international ivoirien (3 sélections) va encore être prêté en Turquie.

La suite après cette publicité

«L’attaquant de Chelsea, David Fofana, a conclu un prêt d’une saison au club turc de Goztepe SK. Fofana a rejoint Chelsea en janvier 2023 en provenance du club norvégien de Molde et a fait quatre apparitions en équipe première au cours de ses six premiers mois avec le club (…) Nous sommes impatients de suivre et de soutenir David au cours de son prêt. Bonne chance, David», indique le club londonien.