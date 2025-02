Darwin Núñez se fait dézinguer par une légende de Liverpool

Dans la course au titre, Liverpool a lâché des points sur le terrain d’Aston Villa ce mercredi soir. Opposés aux Villans, les Reds ont ouvert le score grâce à l’intenable Mohamed Salah, avant d’en encaisser deux et d’être menés 1-2. S’ils ont égalisé par l’intermédiaire d’Alexander-Arnold, les leaders de Premier League ne sont pas parvenus à l’emporter dans la dernière demi-heure. Pourtant, Darwin Núñez a eu l’occasion d’inscrire un troisième but face aux cages vides, mais a tiré au-dessus.

Et ce manqué n’a clairement pas été du goût de Robbie Fowler. L’ancien avant-centre des pensionnaires d’Anfield a dézingué l’Uruguayen sur TNT Sports : «Il ne réfléchit pas assez au jeu. Si tu manques de confiance, tu dois revenir aux bases. Tu dois prendre le ballon, le toucher, le jouer à cinq mètres. Jouer simple. Tu dois toujours revenir aux bases et faire les choses simples d’un footballeur. Il ne réfléchit pas, n’est-ce pas ? C’est un mauvais raté, vraiment mauvais - l’un des pires que nous ayons vu cette année. Szoboszlai aurait peut-être dû tirer lui-même, mais il a fait une belle passe et Nunez a raté la cible, de manière impardonnable, à huit mètres. Cela ne devrait pas arriver.» Liverpool reste tout de même leader du championnat, avec provisoirement 8 points d’avance sur Arsenal.