Barcelone : prolongation de Raphinha imminente

Raphinha s’apprête à prolonger son aventure avec le FC Barcelone. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan et l’ailier brésilien de 29 ans ont trouvé un accord définitif pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2030, soit deux années supplémentaires par rapport à son bail actuel, qui court jusqu’en 2028. La signature officielle pourrait intervenir dès ce jeudi. Quelques derniers détails concernant l’organisation de la cérémonie restent à régler, mais le Barça espère finaliser les préparatifs dans la journée. Raphinha devrait ensuite retrouver le président Joan Laporta dans les bureaux du Spotify Camp Nou pour officialiser son nouvel engagement. Une prise de parole devant les médias pourrait également être organisée à l’issue de la signature.

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Cette prolongation était attendue depuis plusieurs semaines. Le 19 septembre dernier, lors de l’assemblée des délégués du club, le directeur sportif Deco avait annoncé qu’un accord avait été trouvé la veille avec l’international brésilien. Depuis, les représentants des deux parties ont travaillé sur les derniers aspects juridiques du contrat, désormais prêt à être signé. Le Barça souhaite ainsi sécuriser l’avenir de l’un de ses capitaines et joueurs majeurs, devenu une référence dans le secteur offensif catalan. En parallèle, la direction barcelonaise avance sur d’autres dossiers importants. La prolongation de Xavi Espart jusqu’en 2030 est déjà entièrement bouclée, tandis que celle de Marc Bernal jusqu’en 2031 se trouve dans sa phase finale.