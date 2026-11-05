Barça : Raphinha prolonge jusqu’en 2030

Avec Lamine Yamal, Raphinha est l’autre arme offensive létale du FC Barcelone. A 29 ans, l’international brésilien (43 sélections, 12 buts) réalise un excellent début de saison (19 buts, 3 passes décisives en 13 matchs, toutes compétitions confondues). Un rendement XXL qui a convaincu ses dirigeants de le prolonger, mettant ainsi un terme aux rumeurs de départ vers l’Arabie saoudite.

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« Le FC Barcelone et le joueur Raphael Dias Belloli « Raphinha » sont parvenus à un accord concernant la prolongation de son contrat, qui le liera au club jusqu’au 30 juin 2030 », peut-on lire dans le communiqué publié par le club catalan qui n’a pas rappelé que le montant de la clause libératoire du joueur est toujours fixé à un milliard d’euros.