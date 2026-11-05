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Barcelone : l’absence de Koundé interroge

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Koundé @Maxppp

Mais quand reviendra Jules Koundé ? La question devient de plus en plus intrigante alors que le défenseur français, victime d’une entorse de la cheville gauche le 17 octobre dernier, n’a toujours pas repris l’entraînement collectif, comme le rapporte le journal Sport. L’indisponibilité devait durer maximum deux semaines, et elle continue de s’étirer.

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Jules Koundé a de grandes chances de rater le choc face à l’Atlético de Madrid dimanche prochain, après avoir raté le Clasico en Liga (1-2) ou encore le match face au PSG en Ligue des Champions (4-2). Et il pourrait, par conséquent, également être absent de la liste de Zinédine Zidane, qui sera dévoilée ce vendredi. En Espagne, cette absence prolongée interroge sur la fiabilité physique du joueur et sur son avenir à court terme en Catalogne.

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