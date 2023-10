Chelsea : Pochettino très optimiste pour Mudryk

Il a fallu attendre quasiment un an pour voir le nom de Mykhaïlo Mudryk apparaître sur le tableau des scores. L’international ukrainien a, en effet, inscrit son premier but avec Chelsea lors du choc face à Arsenal (2-2). De quoi lui permettre de retrouver un peu de confiance après des premiers mois très compliqués en Angleterre. Et son coach Mauricio Pochettino ne dira pas le contraire.

La suite après cette publicité

«Son but ? Pour être honnête, il a essayé. Cela ne veut pas dire que lui seul mérite le mérite, mais il connaissait la position du gardien et qu’il était possible de marquer depuis cette position. Mudryk n’est pas au meilleur de sa forme. Il doit s’améliorer. Il avait vraiment besoin de son premier but à Stamford Bridge. Il doit encore s’améliorer, mais avec ce but, je pense qu’il va être plus confiant dans l’avenir.» Et les supporters des Blues l’espèrent aussi…