UEFA : l'équipe type de la saison de la Ligue des Champions

Cette saison de Ligue des Champions s'est achevée ce samedi soir, au Stade de France, avec le couronnement du Real Madrid, suite à sa victoire sur Liverpool (1-0). Le rideau refermé, c'est déjà l'heure des bilans. Et l'UEFA vient de dévoiler son onze type de la saison de C1.

Le panel d'observateurs de l'instance dirigeante du football européen a ainsi mis un 4-3-3 en place devant l'incontournable Thibaut Courtois, littéralement monstrueux tout au long de la compétition et impérial lors de la finale face aux Reds. Ces derniers pourront se consoler avec leurs trois joueurs sélectionnés en défense : les latéraux Trent Alexander-Arnold, à droite, et Andy Robertson, à gauche, et le central Virgil van Dijk. Antonio Rüdiger, solide avec Chelsea, complète l'arrière-garde.

Benzema en patron

Dans l'entrejeu, un autre Scouser est présent, en la personne de Fabinho. Le Brésilien passé par l'AS Monaco est flanqué du Croate Luka Modric, qui aura éclairé le jeu des Merengues par ses prises de balle, ses extérieurs soyeux et ses services millimétrés (4 passes décisives), et du Belge Kevin De Bruyne, véritable métronome de Manchester City, homme à tout bien faire de Pep Guardiola (2 réalisations, 4 offrandes).

L'attaque a elle été confiée à Karim Benzema, meilleur buteur de la compétition (15 réalisations) et élu meilleur joueur par ailleurs. Le buteur madrilène est accompagné de son partenaire de la Casa Blanca Vinicius, buteur en finale, deuxième meilleur passeur (6 offrandes) et élu meilleur jeune par l'UEFA, et de son coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé, auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 8 apparitions avec le PSG.