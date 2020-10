Amical : le Stade Rennais bat Lorient

Durant cette trêve internationale, le Stade Rennais et Lorient en profitaient pour disputer un match amical et faire gagner un peu de rythme à certains joueurs un peu en manque en ce début de saison. Avec deux onze largement remaniés, c'est le leader de la Ligue 1 qui a dominé l'actuel 17e et promu sur le score de 2-0. Les deux buts ont été rapidement marqués par Bourigeaud sur penalty (13e) et Gboho (16e).

Ce fut l'occasion de voir Clément Grenier à l'œuvre mais aussi deux des trois dernières recrues avec les présences de Daniele Rugani et Dalbert dès le coup d'envoi. Le très jeune milieu de terrain Lesley Chimuanya Ugochukwu (16 ans, né en 2004) a également fait sa première apparition avec l'équipe première rennaise.