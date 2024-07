La réponse saignante de Pablo Longoria sur le mercato de l’OM

Après avoir enrôlé Ismaël Koné et Lilian Brassier, l’Olympique de Marseille ne compte pas s’arrêter là dans son mercato. Mais à quoi faut-il s’attendre de la part d’un club privé de coupe d’Europe ? Si des noms tels que Mason Greenwood, Alexis Sanchez ou Youcef Atal sont annoncés, Marseille aura-t-il les moyens de réaliser une grosse campagne de recrutement ? Interrogé à ce sujet, le président Pablo Longoria a clairement annoncé son désir de faire de profonds changements dans un effectif qui ne lui a pas donné satisfaction.

« On peut parler des moyens à disposition. Les moyens à disposition, c’est ce qu’on a promis au coach, de faire le maximum avec notre budget sans avoir besoin de trésorerie. La trésorerie, c’est la chose la plus importante dans le football et on veut donner au coach ce qu’on peut en restant raisonnable. Après la saison dernière, on doit changer beaucoup de choses : la mentalité, la discipline. Beaucoup de valeurs du football n’étaient pas appliquées la saison dernière. On a besoin de changements profonds sur des valeurs primaires. La saison entière, beaucoup de comportements individuels et collectifs… Je vais tourner la page parce que sinon, on s’énerve. Mais il faut regarder le passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs », a-t-il confié en conférence de presse.