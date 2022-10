Ligue des Champions : la presse italienne assassine Massimiliano Allegri et la Juventus

La suite après cette publicité

La Vieille Dame est décédée. Hier soir, la Juventus jouait gros en Ligue des Champions. Troisièmes du groupe H avec 3 points avant le coup d'envoi, les Bianconeri devaient absolument battre Benfica (co-leader avec 8 points) pour rester en vie. Mais les Italiens sont tombés de haut. Malgré une fin de match de folie, ils se sont inclinés 4 à 3 et ont dit adieu à la C1. Une terrible humiliation pour la Vecchia Signora, qui a enchaîné les désillusion ces dernières saisons. En effet, la Juve a été éliminée en 1/8e de finale par l’Ajax en 2018-19, l'OL en 2019-20, Porto en 2020-21, et Villarreal en 2021-22.

Cette année, les Turinois ne vont pas atteindre ce stade de la compétition. Après la rencontre, Massimiliano Allegri, pointé du doigt et désigné comme le responsable de mauvaise passe de la Juve (8e de Serie A), a commenté : « c'est une élimination qui est née plus tôt, mais ce soir il fallait rester dans le match. Même si on a fait une mauvaise première mi-temps, nous pensions que nous pouvions faire mal. Au lieu de cela, le projet est tombé à l'eau ». Touché, le technicien italien a ensuite évoqué la suite de la saison pour son équipe.

Allegri assume l'échec

«On doit encaisser cette élimination qui fait très mal. Maintenant, on doit penser au championnat et rattraper notre retard. Il faut récupérer des énergies mentales et physiques. Transformons cette élimination en rage. L’élimination n’arrive pas ce soir, mais avant. Il faut repartir de l’avant dès demain pour penser au championnat, puis nous penserons au dernier match de poule contre le PSG. Un match difficile arrive à Lecce. La Ligue Europa peut devenir un objectif ? Il faut déjà se qualifier.» Ce qui n'est pas encore assuré puisque la Juve recevra Paris, qui voudra terminer en beauté le 2 novembre.

De son côté, le Maccabi Haïfa, qui a 3 points comme les Bianconeri, recevra Benfica. Tout se jouera donc lors de la dernière journée pour la Vieille Dame qui pourrait encore perdre très gros. Toutefois, même une qualification en C3 ne consolera pas l'équipe turinoise qui prend très cher. Ce mercredi matin, l'Italie se réveille avec la gueule de bois. La presse transalpine n'épargne pas le club présidé par Andrea Agnelli, qui doit gérer d'ailleurs en parallèle un nouveau scandale. "La Juve mortifiée", titre la Gazzetta dello Sport. La publication au papier rose a ensuite ajouté des commentaires plus acerbes au sujet de la Vieille Dame.

La presse italienne taille la Juve

«Un échec fracassant. Sans match et sans âme, les Bianconeri étaient déjà à leur apogée en octobre (...) Si cela aussi n'a pas été une humiliation comme en Israël, c'est uniquement parce que trois jeunes nés en 2003 ont sauvé en quelques minutes la dignité de la Juve. Le 4-3 à Lisbonne semble honorable mais le déroulement du match ne l'était pas avant 75 minutes, jusqu'à l'entrée de Miretti, Soule et Iling. Bref, le parcours de l'équipe d'Allegri en Ligue des champions reste catastrophique. C'est une faillite. En cinq matches, ils ont perdu quatre fois, cédant face à des équipes phénoménales comme le PSG, fortes comme Benfica (deux fois), modestes comme le Maccabi Haïfa (qui en France a pris Sept). Les Bianconeri sont déjà sortis de la coupe qui vaut le plus : mortifiant».

Tuttosport a également taclé les Piémontais. Le média italien, qui parle d'un "cauchemar" a indiqué : «la Ligue des Champions s'est terminée hier pour la Juventus, emportant avec elle 25 millions d'euros de manque à gagner et la dignité d'une équipe qui a humilié l'amour de millions de tifosi. Une équipe qui, entre son effectif et son entraîneur, coûte 175 millions d'euros et ne ramène que 3 points en 4 matches». Le Corriere dello Sport s'est aussi lâché. "Juve, au revoir la Champions", a titré le média italien qui a ensuite évoqué la grogne des supporters qui réclament la tête de Massimiliano Allegri.

Les supporters veulent la peau du coach

«Frustration, colère et un bouc émissaire qui semble avoir été identifié en Massimiliano Allegri . Après la défaite sur le terrain de Benfica, qui a coûté à la Juve l'élimination de la Ligue des Champions dans le groupe H , pour le technicien commence le "procès" sur les réseaux sociaux , où se met en scène la révolte des supporters de la Juventus.» Ces derniers ont d'ailleurs utilisé le hashtag #AllegriOut. Mais le virer coûterait cher à la Juve, qui n'a pas les moyens et qui ne le garde que pour cette saison selon la Gazzetta.

Allegri a d'ailleurs été critiqué subtilement par Fabio Capello à la télévision italienne. «Je suis triste car la Juve a tout donné aux adversaires qui ont dominé le match. Domination totale. Dommage car dans les 20 dernières minutes on a vu le match qui aurait pu être différent. La Juve aurait même pu égaliser, tellement il y avait l'envie de jouer et c'est le plus grand regret. Sévèrement battu, le 4-3 était une aspirine. La Juve joue toujours sous le rythme et ne gagne des matchs que lorsqu'elle a des joueurs de qualité supérieure à son adversaire. Cependant, si le niveau était similaire ou inférieur, la défaite arrive. Cette chose doit être changée». D'autres choses aussi doivent changer pour que la Vieille Dame s'offre un retour en grâce.