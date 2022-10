FC Barcelone : Xavi enrage contre les erreurs défensives

Le Barça a arraché le nul 3-3 sur sa pelouse face à l'Inter lors de cette 4e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Les Culés peuvent remercier Robert Lewandowski, auteur d'un doublé dans les dix dernières minutes, qui leur a évité une immense désillusion dans cette C1. Il n'empêche, les Catalans sont au bord de l'élimination.

Xavi en est bien conscient et a pesté contre les erreurs défensives de son équipe. «Cette Ligue des champions est cruelle avec nous. Mais en deuxième mi-temps, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Le premier but est une erreur très claire de la ligne défensive, et nous en avions également parlé», regrette-t-il en référence au mauvais alignement de Piqué sur le but de Barella.