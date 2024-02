Mapou Yanga-Mbiwa a retrouvé un club !

On avait perdu sa trace depuis février 2020 et un match disputé avec la réserve de l’OL face à Moulins-Yzeure. Quasiment 4 ans jour pour jour après sa dernière apparition sur un terrain de foot, Mapou Yanga-Mbiwa (34 ans) a disputé de nouveau un match de football… en National 3 du côté d’Istres qui l’a recruté ces derniers jours.

«Après Lyon, je me suis reposé et j’ai profité de ma famille et de mes amis. Le projet est intéressant et j’avais envie de retrouver les terrains. Je vais apporter mon expérience et la transmettre aux jeunes», a expliqué l’ancien international tricolore (4 sélections) passé notamment par Montpellier, Newcastle et la Roma au micro de Maritima après la victoire des siens le week-end dernier à Lucciana en Corse (0-2).