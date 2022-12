AC Milan : Stefano Pioli encense Olivier Giroud et Theo Hernandez

La suite après cette publicité

Stefano Pioli (57 ans), a évidemment suivi la 22ème édition de la Coupe du Monde. Mais l'entraîneur de l'AC Milan a particulièrement scruté les performances de ses deux joueurs français : Olivier Giroud (36 ans, 4 buts lors du Mondial) et Theo Hernandez (25 ans, 1 but et deux passes décisives au Qatar), qui ont fini vice-champions du monde. Le technicien italien n'a pas manqué de les encenser en évoquant notamment leurs qualités intrinsèques, lors d'une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.

«J'ai applaudi pour lui (Olivier Giroud, ndlr) et Theo. Je leur ai parlé le soir après la finale : je leur ai dit qu'ils devaient être fiers du chemin qu'ils ont parcouru. Olivier s'est montré tel le champion qu'il est : sur le terrain et en dehors, humainement parlant. Et Theo a montré ce que Paolo et moi lui disions depuis un moment : qu'il est en train de devenir le plus fort arrière gauche du monde. Ils surmonteront la déception en revenant travailler avec nous, avec encore plus de détermination vers de nouveaux objectifs.»

À lire

AC Milan : la blessure de Mike Maignan pourrait précipiter le mercato