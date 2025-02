Kylian Mbappé aux anges après la victoire tant attendue de Caen

118 jours que Caen attendait de gagner un match de Ligue 2, et on a longtemps cru que l’attente allait encore se prolonger. En déplacement à Clermont ce vendredi soir, les Normands se sont imposés 1-0 grâce à un but de Kalifa Koulibaly en toute fin de match (86e), alors qu’Alexandre Mendy avait, lui, manqué un penalty plus tôt dans la rencontre.

La suite après cette publicité

« 𝗢𝗨𝗜 𝗟𝗘𝗦 𝗚𝗔𝗥𝗦 !!!!! Elle fait tellement de bien cette victoire. On continue tous ensemble !!! »



Kylian Mbappé 🇫🇷 savoure la victoire de Caen, qui n’avait plus gagné en L2 depuis…



Le 2 novembre. 🤯🤯 pic.twitter.com/wuj84h0GJx — BeFootball (@_BeFootball) February 28, 2025

Le SMC, dernier de L2, reste toujours sous palliatif, mais entretient l’espoir d’un maintien miraculeux d’ici à la fin de la saison. Avec ce succès, les hommes de Michel Der Zakarian reviennent en effet à 6 points de leur adversaire du soir, Clermont, barragiste. Kylian Mbappé savourait d’ailleurs ce résultat dès le coup de sifflet final : «OUI les gars !!!!! Elle fait tellement de bien cette victoire. On continue tous ensemble», a écrit l’international tricolore dans sa story Instagram.