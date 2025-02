OL : les regrets de Rayan Cherki

Il n’y a pas de honte à perdre contre ce PSG, invaincu en Ligue 1, à la qualité technique impressionnante. Mais l’OL nourrit pourtant quelques regrets à l’issue de la rencontre face au club francilien dimanche soir au Groupama Stadium, à l’image de Rayan Cherki. Car le club rhodanien a su mettre en difficulté le PSG dans les 10 dernières minutes de la rencontre.

« Quand on voit la 2e période qu’on réussit à faire, les ingrédients qu’on a mis, on ne peut que regretter notre première période. (…) En 2e période, on a vraiment montré qu’on est une équipe qui veut gagner qui va de l’avant. C’est une bonne équipe de Paris, qui joue très bien au ballon. On aurait dû se lâcher plus tôt, jouer plus vite, jouer plus fort. C’est sur ça qu’on doit avoir le plus de regret », a ainsi glissé Rayan Cherki en zone mixte.