Chelsea - Liverpool : les compositions probables

La suite après cette publicité

Un choc dès la 2e journée de Premier League ! Cet après-midi (17h30, à suivre en direct sur notre site), Chelsea reçoit le champion en titre Liverpool. Pour cette rencontre, les Blues devraient se présenter en 4-3-3 avec Kepa dans les buts. La défense devrait être composée de droite à gauche par James, Christensen, Zouma et Azpilicueta. Le trio du milieu sera formé par Jorginho, Mount et Kanté. Enfin, en attaque, Havertz et Hudson-Odoi épauleront Werner.

De leur côté, les Reds aussi devraient miser sur un 4-3-3. Et cela sera du traditionnel pour l'équipe de Jürgen Klopp. Alisson gardera les cages. Les 4 défenseurs devraient être Alexander-Arnold, Gomez, Van Djik et Robertson. Le trio du milieu sera composé par Fabinho, Hendersen et Wijnaldum. Et enfin en attaque, les trois attaquants habituels avec Salah, Mané et Firminho.