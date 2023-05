Real Madrid : ça sent mauvais pour Carlo Ancelotti !

La suite après cette publicité

Plus qu’un match. Hier soir, Carlo Ancelotti jouait très gros à l’Etihad Stadium. Outre une qualification pour la finale de l’UEFA Champions League, le technicien italien savait qu’il ne devait pas se rater, lui qui est menacé selon la presse ibérique. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Mister veut aller au bout de son bail. Et à l’écouter après la défaite face aux Citizens, ce sera bien le cas. « Pas de problème. La saison prochaine, je serai là pour gagner une autre Ligue des Champions », a-t-il lâché au micro de Canal+.

Mais dans le football, rien n’est jamais sûr. Le technicien italien bénéficie du soutien de ses joueurs. En zone mixte, plusieurs Madrilènes, dont Luka Modric et Vinicius Junior, ont clairement soutenu Ancelotti. «Le Mister mérite de rester», a confié le Croate. Mais le vestiaire merengue, qui était furieux après cette élimination, n’aura pas le dernier mot. Et il n’est pas certain que Florentino Pérez et ses équipes soient du même avis. Hier soir, la défaite est celle des joueurs mais aussi de Carlo Ancelotti. Ses choix n’ont pas été payants.

Son avenir au centre des débats

Beaucoup n’ont pas compris pourquoi Antonio Rüdiger, plutôt bon au match aller, n’avait pas été titularisé face aux Skyblues. D’autant que Militão n’a pas vraiment brillé ces derniers temps. Son choix de ne pas solidifier son milieu de terrain ou encore ses changements tardifs alors que son équipe prenait l’eau ont questionné. Tout cela ne plaide donc pas pour l’ancien entraîneur de Chelsea, qui a remporté la Coupe du Roi avec son équipe. Insuffisant pour un club comme le Real Madrid.

Dans les médias ibériques, on se questionne au sujet de l’avenir de Carletto. Defensa Central écrit que Florentino Pérez n’a pas apprécié cette humiliation. Directeur des relations internationales du Real Madrid, Emilio Butragueño a confié à son sujet : «Carlo a un contrat avec nous. Il a tout gagné avec nous. C’est une mauvaise soirée, nous sommes très tristes.» Mais quand un journaliste lui a demandé si l’Italien allait rester, il n’a pas voulu répondre. Courtisé par la fédération brésilienne, Ancelotti, qui devrait prendre le poste selon Fabio Capello, a perdu gros hier soir. Ce qui pourrait faire les affaires de Zinedine Zidane, candidat à sa succession. Le malheur des uns fait le bonheur des autres…