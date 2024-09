La presse européenne éblouie par Bradley Barcola, Hansi Flick peut briser un grand record avec le Barça

Bradley Barcola adoubé

« Barcola revoit la vie en rose », titre L’Equipe. Brillant depuis le début de saison, il avait disparu sur les trois derniers matchs. Mais ce match contre Rennes confirme que c’est lui la star offensive de cette équipe. Et le PSG aura besoin de ces performances contre Arsenal mardi soir en Ligue des Champions. Il a déjà marqué plus de buts que la saison dernière. L’Equipe lui donne un 8/10. « Barcola, le réveil du petit prince », ajoute Le Parisien. ". Avec un but très Mbappesque, Barcola a enchanté le Parc et on a pu voir la relation fusionnelle qu’il y avait entre lui et les supporters. « Le PSG y va avec Barcola », affiche la Gazzetta dello Sport de son côté. « Le PSG, sans Mbappé, continue de dominer la Ligue 1 », surenchéri AS ce matin.

Hansi Flick peut déjà briser un record

« Pour le record », placarde Sport. Hansi Flick est sur le point d’égaler un départ historique pour le FC Barcelone, avec sept victoires en autant de matchs de championnat. S’il remporte la prochaine rencontre contre, il égalera le record de Tata Martino, qui avait débuté la saison 2013-2014 avec huit victoires consécutives. L’équipe de Flick, alliant jeu de positions et verticalité, se montre dominante, malgré un effectif réduit et quelques ajustements nécessaires.

Le derby de Madrid

En Espagne, les médias madrilènes se préparent pour le choc de ce week-end : le derby de Madrid entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. « Dans le tissu de l’araignée », affiche Marca, qui fait un clin d’œil à Julian Alvarez, l’attaquant de l’Atlético qui a inscrit son premier but avec son nouveau club. Pour le média espagnol, c’est « plus qu’un derby ». Le Real Madrid voudra se venger après avoir perdu contre un Atlético qui semble avoir retrouvé sa meilleure forme. Pour AS, c’est un « derby de luxe ». Sur l’aspect financier, ce choc sera l’un des plus opulents de l’histoire avec une valeur combinée de 1,881 milliard d’euros.