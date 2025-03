PSG-Lille : l’attaque parisienne continue de terroriser la Ligue 1

C’est devenu une habitude pour la formation de Luis Enrique depuis plusieurs semaines. Les matches se suivent et se ressemblent pour les adversaires du PSG. Après le 7-0 face à Brest en Ligue des champions, le 3-2 face à l’OL et le 7-0 contre le Stade Briochin en Ligue, Paris a confirmé son incroyable puissance offensive face au LOSC ce samedi. Pourtant, sur le papier, cette rencontre opposait le leader de la Ligue 1 au 5e, en course pour le podium. Mais sur le terrain, il n’y a pas eu match du tout.

Au coup d’envoi, le PSG se présentait avec un quatuor offensif de feu composé d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué et Gonçalo Ramos. Les quatre hommes ont fait vivre un cauchemar à la défense lilloise pendant toute la rencontre. Meilleur joueur parisien depuis plusieurs mois, Ousmane Dembélé a fait ce qu’il sait faire de mieux : provoquer et pousser l’adversaire à la faute. Sa première frappe du gauche a obligé Lucas Chevalier à repousser le cuir sur Bradley Barcola qui n’avait plus qu’à finir dans le but vide. Ensuite, l’ancien attaquant du Barça a été à la conclusion d’une merveille d’action collective initiée par Barcola puis Ramos et enfin Neves qui servait donc son partenaire.

Des offensifs qui marquent

Avant ça, c’est Marquinhos qui, sur un bon centre de Désiré Doué, plaçait son coup de tête hors de portée de Chevalier. Enfin, le festival offensif de la première période se ponctuait par un chef-d’œuvre de Désiré Doué. En grande forme depuis plusieurs matches, l’ancien rennais envoyait un missile dans la lucarne du portier lillois, impuissant. «On a un fait un très bon match. Depuis le début de saison, le coach nous dit de jouer du bon football. Tout le monde participe, les milieux, les défenseurs, les attaquants, on veut tous être décisifs,on est dans une très bonne dynamique et on va essayer de la garder. On s’éclate, on est très soudés et ça donne des résultats comme ça, c’est que du plaisir», a expliqué Ousmane Dembélé au micro de DAZN.

Le meilleur buteur du PSG cette saison s’est aussi confié sur son déclic.« C’est un peu tout : mon positionnement, la mentalité qui change, l’envie de marquer et d’être décisif à chaque match, j’y crois plus devant les buts et ça rentre, puis il y a aussi les coéquipiers qui me servent comme Joao Neves, Barcola ce soir. Moi j’essaie toujours de les mettre au fond». De son côté, Luis Enrique n’a pas manqué de mettre en avant ses joueurs estimant que son équipe n’avait jamais atteint un tel niveau. «Je suis très heureux, je pense que c’est la meilleure première période de la saison, face à une équipe de Ligue des champions comme Lille, on a réussi à marquer 4 buts, c’est une première période vraiment accomplie ». Le coach espagnol ne s’y trompe pas, son équipe n’a jamais été aussi impressionnante, surtout sur le plan offensif avec des joueurs en confiance, même ceux sur le banc. En témoigne les dernières rencontres de Gonçalo Ramos qui a rapidement gratté des minutes. Luis Enrique s’est même permis le luxe de faire souffler ses hommes forts et en faisant rentrer Khvicha Kvaratskhelia, Kang-in Lee ou encore Pacho. Rien que ça. En bref, ce PSG là a de gros arguments offensifs et pourrait réussir à faire trembler Liverpool prochainement. Réponse ce mercredi en C1.