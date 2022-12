Le Maroc accueillera le Mondial des clubs 2023

Annoncée par Gianni Infantino en conférence de presse, la nouvelle est désormais officielle. Lors d'un conseil de la FIFA organisé à Doha, l'instance du football mondial a ainsi pris la décision d'organiser le prochain Mondial des clubs au Maroc (à partir du 1er février). Le pays avait, pour rappel, organisé les éditions 2013 et 2014.

Le Wydad, champion d’Afrique en titre, étant également champion du Maroc, c’est son dauphin, le Raja de Casablanca, qui devrait prendre part à la compétition en tant que représentant national, aux côtés du champion d'Europe, le Real Madrid, du vainqueur de la Copa Libertadores, Flamengo, du vainqueur de la Ligue des Champions de la CONCACAF, les Sounders de Seattle et d’Auckland qui a remporté la Ligue des Champions de l’OFC (Océanie). Reste à connaître le vainqueur de la Ligue des champions d'Asie, dont la finale sera avancée en janvier pour faciliter la tenue du Mondial des clubs en février.

