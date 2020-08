Ligue des Champions : les annonces fortes de Juninho

La suite après cette publicité

Invité surprise du carré finale de la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais rêvait de réaliser un nouvel exploit mercredi soir. Après avoir éliminé la Juventus Turin, les hommes de Rudi Garcia se sont offerts le scalp de Manchester City samedi dernier (victoire 3-1). Et pour jouer la finale de la plus belle des compétition européenne et pourquoi pas soulever la coupe aux grandes oreilles, les Gones devaient ajouter cette fois-ci le nom du Bayern Munich à leur tableau de chasse. Malgré une excellente entame de match et quelques belles occasions, les Lyonnais ne sont pas parvenus à l'emporter face au géant allemand (défaite 3-0). Après la rencontre, la déception était forcément au rendez-vous dans le camp rhodanien comme l'a avoué Juninho au micro de RMC Sport.

«On est tous tristes. On était en 1/2 finale, ce n'était pas facile déjà d'arriver là. C'est très dur. On sort la tête haute. Je suis fier des joueurs, du staff, du travail qui a été fait. Quand tu joues contre une équipe qui est meilleure, il faut l'accepter. Pour la battre, il faut de la réussite, de l'efficacité. Si on avait réussi à mettre les buts en début de match sur nos occasions, on aurait eu un résultat peut-être différent. On est tous tristes. On ne sera pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Je remercie les supporters pour leur soutien ainsi que toute la ville. On a senti une énergie. On est encore derrière ces équipes, il y a un écart économique. Je souhaite bonne chance au Paris Saint-Germain et j'espère qu'ils montreront que la L1 est différente de ce qu'on pense. »

Juninho est fier mais pense déjà à la suite

Puis il est revenu sur la rencontre : «On a bien démarré les 15 premières minutes. On a eu deux ou trois occasions avec Memphis (Depay) et Karl (Toko-Ekambi). Il faut les mettre dedans. En face, ça va vite et la première occasion, Gnabry a éliminé trois joueurs et a marqué. Même quand ils ne sont pas bien, ils ont des individualités fortes. On savait que le plus dur serait de sortir le ballon derrière. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Le but maintenant est de continuer le travail. Il faut oublier et se remettre au travail en L1 pour retrouver la Ligue des Champions. Il n'y a rien de donné chez nous, il n'y a pas de cadeau. C'est du travail.» Un message à destination de ses joueurs, qui n'ont pas toujours évolué à un haut niveau cette saison.

Et le directeur sportif les a prévenus. «Pour moi, on n'a pas besoin. Tu es bien payé. C'est la L1 qui nous mène en Ligue des Champions. La motivation doit être toujours là chez tous les joueurs. En L1, on doit le même respect à Nîmes ou d'autres qu'au PSG. Il y a une base. Il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet. Quand tu as des joueurs qui font une très bonne compétition comme celle-là, comme Moussa (Dembélé) et Houssem (Aouar)… Il faudra avoir le même état d’esprit pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Je ne suis pas préoccupé par rapport au mercato. A partir du prochain entraînement, on doit se remobiliser. On doit avoir le même respect et la même intensité face à Dijon, notre prochain adversaire. On doit retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine». Le rendez-vous est pris !