Le FC Barcelone, meilleur chiffre d'affaires de la saison 2019/2020

Si la crise sanitaire a fortement impacté les gros clubs européens cette année, cela ne les a pas empêchés d’avoir des chiffres d’affaires colossaux. Sur la saison 2019/2020, le FC Barcelone et le Real Madrid sont en tête juste derrière le Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Les bonnes performances sportives du Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des Champions et de la Bundesliga notamment, ont permis au club allemand de gagner une place. Dans un classement réalisé par le cabinet Deloitte sur le chiffre d'affaires des clubs européens, le FC Barcelone (715,1 millions d'euros) est en tête, juste devant son rival du Real Madrid (714,9 millions d’euros). Le Bayern Munich complète le podium (634,1 M€) et devance de loin, et pour la première fois, Manchester United (580,4 M€). Le PSG, seul club français du top 10, est septième avec un chiffre d'affaires de 540,9 millions d’euros sur la saison 2019/2020.