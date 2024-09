Neal Maupay se confie sur son rapport aux réseaux sociaux

Prêté par Everton à l’Olympique de Marseille, Neal Maupay (28 ans) a fait ses débuts contre Toulouse le 31 août dernier (3-1) juste avant la trêve internationale. Présenté ce lundi devant la presse, l’attaquant tricolore est notamment revenu sur son rapport avec les réseaux sociaux lui qui est très présent notamment sur X (anciennement Twitter).

«J’aime bien utiliser les réseaux sociaux, c’est assez marrant. Les supporters aiment ça aussi, discuter, critiquer, féliciter, ça ne me dérange pas. Quand j’ai envie de tweeter quelque chose, je le fais, j’aime bien ce jeu. La situation était claire avec Everton, je cherchais à partir et le club ne souhaitait pas me conserver ? C’était juste un tweet marrant pour montrer que j’étais soulagé» a-t-il fait au moment d’évoquer le tweet qu’il avait réalisé juste avant de signer pour les Olympiens.