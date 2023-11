Monaco : Thiago Scuro espère réaliser de gros transferts

Thiago Scuro s’exprime peu dans les médias, pourtant le directeur sportif de Monaco a des choses à dire. Dans un long entretien accordé à Nice-Matin, le dirigeant brésilien a pris la parole avant le choc de ce soir contre le PSG (21h). Pour lutter à long terme avec le club de la capitale, il espère pouvoir réaliser d’autres transferts d’envergure à l’image de celui de Folarin Balogun, recruté à Arsenal cet été contre 30 M€.

La suite après cette publicité

«On espère créer des conditions au club qui nous permettent de reproduire ce genre d’investissements. Pour cela, on doit augmenter nos revenus grâce au sponsoring, à la billetterie, à la vente de joueurs, mais aussi grâce aux compétitions européennes, car être performant amène des revenus. On pourra envisager notre futur de façon plus agressive. C’est notre ambition de devenir une organisation plus prospère à tous les niveaux», explique-t-il.