Milan-Atlético : les compos probables

L'AC Milan accueille l'Atlético de Madrid ce soir, à 21h, dans son antre de San Siro pour le compte de la 2e journée de phase de poules de Ligue des Champions. Battu à Liverpool (3-2, 1ère journée), le club lombard entend débloquer son compteur points pour l'occasion. Stefano Pioli comptera sur Mike Maignan pour préserver ses cages inviolées. Le portier français devrait être protégé par une défense à quatre, avec, de droite à gauche, Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori et Theo Hernandez. Au milieu, Sandro Tonali et Franck Kessié feraient la paire, tandis qu'à l'animation, Brahim Diaz serait épaulé par Rafael Leão et Alexis Saelemakers. Histoire de tenter de servir au mieux Ante Rebic en pointe.

La suite après cette publicité

Diego Simeone, lui, pourrait opter pour un 3-5-2 devant Jan Oblak. Mario Hermoso, Felipe et José Maria Gimenez formeraient une solide charnière centrale. Yannick Carrasco à gauche et Kieran Trippier à droite feraient eux office de pistons. Dans le cœur du jeu, on retrouverait le capitaine Koke, aidé par Thomas Lemar, de retour de blessure, et Marcos Alonso, l'homme à tout faire des Colchoneros. Enfin, devant, João Félix pourrait être préféré à Antoine Griezmann pour essayer de donner des munitions au Pistolero Luis Suarez.

Avec Winamax, nous vous offrons 10€ en cash + le bonus de bienvenue avec le code FMWINA. Misez 100€ pour tenter de remporter 290€ avec la victoire du Milan AC et 273€ avec celle de l’Atletico Madrid. Créez votre compte Winamax aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato