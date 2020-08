Manchester City réalise le joli coup Ferran Torres !

La révolution est en marche. Cet été, Valence (9e de la Liga 2019-20) a décidé de procéder à une vaste revue d'effectif. Ainsi, plusieurs éléments ne seront pas retenus à l'image de Dani Parejo, Francis Coquelin, Rodrigo Moreno ou encore Kévin Gameiro. En ce qui concerne Ferran Torres, la situation était bien différente. Considéré comme un grand espoir du club ché, le footballeur âgé de 20 ans arrivait à un moment charnière de son aventure à Valence. Une écurie chère à son coeur où son contrat prenait fin en juin 2021.

Et forcément, cela n'est pas passé du tout inaperçu du côté des autres clubs. Ainsi, le Real Madrid, la Juventus, le Borussia Dortmund, l'Atlético de Madrid ont été liés à l'ailier ibérique ces derniers mois. Mais c'est plus que tout autre, Manchester City était particulièrement séduit par le profil de Ferran Torres, dont la clause libératoire était fixée à 100 millions d'euros. Pas de quoi rebuter les pensionnaires de l'Etihad Stadium qui se sont lancés à sa poursuite, notamment après la perte de Leroy Sané, et qui ont bouclé aujourd'hui l'opération pour un montant inférieur à sa clause puisque la presse espagnole parle de 25 millions d'euros (+ 10 millions d'euros de bonus).

Here we go! We're delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity