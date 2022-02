Bordeaux : Danylo Ignatenko effondré après l'envahissement de l'Ukraine

La déclaration de guerre de la Russie envers l'Ukraine et l'envahissement du pays en cours frappent le monde entier. Le football et le sport en général ne sont pas indifférents aux événements qui se déroulent en ce moment même aux portes de l'Union Européenne. Les joueurs ukrainiens sont quant à eux directement touchés. Leurs familles se trouvent surplace la plupart du temps et parfois même au cœur des affrontements. C'est par exemple le cas du néo-Bordelais Danylo Ignatenko. Selon son entraîneur David Guion, le milieu de terrain est très affecté.

«Hier (jeudi) Dany est arrivé à l'entraînement en pleurs. On a discuté avec lui, il est très affecté, il a sa famille sur place qui devait le rejoindre en France le 1er mars, malheureusement, ils ne pourront pas venir, vous vous doutez bien pourquoi. (...) Je lui ai dit évidemment que j'étais là personnellement pour le soutenir, le club, la famille des Girondins sont là pour le protéger. J'ai demandé à tous mes joueurs hier d'avoir beaucoup d'écoute, de proximité, de bienveillance et d'empathie avec Dany», a rapporté le technicien en conférence de presse.