Strasbourg-OL : Dejan Lovren ne digère toujours pas la défaite à Marseille

Ce vendredi soir, l’OL a pris les trois points en renversant Strasbourg (2-1). Menés au score, les hommes de Laurent Blanc ont fini par trouver la faille par deux fois et ainsi se relancer en Championnat. Car la défaite dans les dernières secondes face à l’OM (1-2) lors de la dernière journée ne passe toujours pas. Au micro de Prime Video, le capitaine Dejan Lovren a expliqué croire encore à l’Europe mais ne pas avoir digéré le scénario de l’Olympico.

«Après mon choc, j’ai eu mal, je ne me sentais pas très bien, mais c’est bon, on a eu les trois points. Cela fait du bien, mais cela fait toujours mal qu’on est pas pris un point contre l’OM. Il fallait gagner pour la confiance. Strasbourg avait besoin de points pour rester dans la Ligue 1, on a concédé un but, on a pas tout réussi. L’Europe ?Ecoutez, il reste cinq matches, on va voir jusqu’à la fin.»

