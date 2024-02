AC Milan : Zlatan Ibrahimović a bien failli signer à Monza

C’était une rumeur qui avait fait couler un peu d’encre dans la presse italienne. Il y a un an, alors que son contrat avec l’AC Milan allait prendre fin, Zlatan Ibrahimović était sur les tablettes de Monza, alors présidé par Silvio Berlusconi et Adirano Galliani, les deux anciennes têtes pensantes de l’AC Milan. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Galliani a confirmé que la direction sportive des Brianzoli avait réellement tenté d’attirer le géant suédois pour une dernière danse en Lombardie : «Très vrai, en tant que joueur ou dans un autre rôle. Son amour pour Milan était plus fort», a déclaré le dirigeant italien de 79 ans. Le sénateur italien est également revenu sur un épisode à l’époque des Rossoneri, où le buteur suédois ne voulait pas quitter le Milan pour le PSG.

«Ensemble, nous avons vécu deux merveilleuses années avec un Scudetto en plus. À l’été 2012, Ibra voulait rester à Milan et je l’ai réconforté. Je lui ai dit qu’il allait rester, on était chez moi et on a trinqué avec une bonne bouteille de Dom Pérignon. Il y avait aussi Mino qui, comme d’habitude, avait déjà tout compris et tout planifié : 'Dans deux mois, il te vend’. C’est arrivé seulement parce que les circonstances ne permettaient rien d’autre. Il ne m’a pas parlé pendant deux ans. Il pensait que je l’avais trahi et il ne l’a jamais accepté. Il voulait rester à Milan et c’était mon deuxième grand regret», a également précisé l’ancien bras droit de Silvio Berlusconi, aujourd’hui dans les bureaux de Monza.