AC Milan : Zlatan Ibrahimovic se rapproche de Monza !

Fortunes diverses pour les vétérans de l’AC Milan. À 36 ans, Olivier Giroud (19 buts en 57 matches de Serie A depuis 2021) a convaincu les Rossoneri de prolonger son contrat jusqu’en 2024. Encore une fois, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (53 réalisations en 122 sélections) prouve que l’âge n’a pas de prise sur lui. En revanche, la situation est très différente pour Zlatan Ibrahimovic.

Revenu en héros en Lombardie en 2019, après une pige de deux ans au Los Angeles Galaxy, le Suédois avait fait fort lors des trois dernières saisons de Serie A avec 33 buts marqués. Mais l’an dernier, malgré l’obtention du titre de champion d’Italie, le coup de moins bien se faisait déjà sentir. Titularisé à seulement 11 reprises en championnat, le Scandinave voyait les pépins physiques se multiplier, notamment au genou.

Deux amis prêts à relancer Zlatan

Des problèmes qui l’ont tenu éloigné des terrains pendant plus de 260 jours, entre la fin de la saison dernière et le mois de février 2023. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Ibra risque de ne pas être prolongé par une direction milanaise désireuse d’injecter du sang neuf. Mais rassurez-vous, Ibrahimovic ne devrait pas raccrocher les crampons. Selon nos informations, l’ancien Parisien a même presque déjà trouvé une équipe où rebondir, et n’aura pas à aller bien loin de la capitale de la Lombardie…

Nous pouvons vous révéler que le joueur a quasiment trouvé un accord oral avec la modeste équipe de Monza, à moins de 20km au nord de Milan. Le pourcentage de chances de voir le Suédois signer avec l’actuel onzième de Serie A est même supérieur à 90%. Maintenue dans l’élite un an après y avoir accédé, la formation lombarde n’est pas un point de chute étonnant. En effet, Monza est la propriété de Silvio Berlusconi, grand ami d’Ibrahimovic depuis le premier passage du buteur à l’AC Milan. Sans oublier la présence d’un autre proche du Scandinave, Adriano Galliani. Les deux amis d’Ibra sont donc prêts à s’offrir un joli coup médiatique, tout en permettant à Zlatan de vivre de sa passion.