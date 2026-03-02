Le Real Madrid pense à une mesure drastique pour Kylian Mbappé

La situation de Kylian Mbappé continue d’inquiéter. Touché au genou depuis plusieurs mois, l’attaquant français pourrait être éloigné des terrains entre trois et quatre semaines afin de soigner des douleurs persistantes qui l’empêchent d’évoluer à 100 %. Dernièrement, on apprenait que, comme son entourage, le joueur serait énervé contre le staff médical du Real Madrid et aurait consulté plusieurs spécialistes en France pour ses pépins au genou, avec l’accord de son club.

En interne, certains estiment qu’une décision forte doit être prise pour préserver l’avenir de l’international tricolore. Selon El Desmarque, l’option d’une opération est désormais évoquée. Une intervention jugée mineure, mais qui prolongerait son indisponibilité de plusieurs semaines. Un scénario que Mbappé souhaiterait éviter, en vue de la Coupe du Monde 2026. Des voix pointent également une mauvaise gestion initiale du dossier, avec un diagnostic qui aurait poussé l’avant-centre de 27 ans à enchaîner des matchs malgré une gêne mal résolue. Reste à savoir quelle décision prendra le club madrilène…