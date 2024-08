Toulouse - OM : Mason Greenwood remercie ses coéquipiers

Auteur de débuts parfaits dans la cité phocéenne, Mason Greenwood a encore brillé de mille feux lors du déplacement de l’OM sur la pelouse de Toulouse (3-1). Grâce à un nouveau doublé, l’ancien joueur de Manchester United, élu homme du match et actuel meilleur buteur du championnat de France, s’impose comme le leader d’attaque des Phocéens. Interrogé au micro de DAZN, l’intéressé a, cependant, tenu à remercier ses nouveaux coéquipiers, tout en envoyant un message fort à son entraîneur, Roberto De Zerbi.

«J’ai très bien joué ces derniers temps et c’est grâce à mes coéquipiers. Ils me mettent dans de très bonnes conditions pour marquer. Je dois les remercier car sans eux, je n’y arriverai pas. Tout le monde était bien, le coach, les supporters. C’est super jusqu’ici. On a tous confiance en notre coach et avec cette manière de faire, on va gagner encore d’autres matchs», a de son côté assuré le nouveau héros de l’écurie marseillais au micro du diffuseur. Une chose est sûre, avec un Mason Greenwood à ce niveau-là, l’OM, leader provisoire, peut espérer de très grandes choses lors de cet exercice 2024-2025…