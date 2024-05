Coupe de France : comment le PSG se prépare à la dernière de Kylian Mbappé

C’est demain aux alentours de 23h que Kylian Mbappé va clôturer sa vie parisienne. Chose rare, il a la possibilité de la terminer sur un titre avec la finale de la Coupe de France face à l’OL, et dans un stade Pierre-Mauroy qui lui a souvent réussi. Il s’agira de son 308e et dernier match avec les couleurs rouge et bleu avant de rejoindre, très probablement, le Real Madrid la saison prochaine. Le secret (de polichinelle) est jalousement gardé. L’attaquant aura l’occasion de briller une dernière fois, et peut-être même d’améliorer sa barre de 256 buts marqués avec Paris. Il est déjà le meilleur buteur de l’histoire de son club.

La suite après cette publicité

«Ça a été un joueur très important pour nous, toutes ces années qu’il a été ici, reconnaît Marquinhos en conférence de presse d’avant-match. Le capitaine aura partagé pas moins de 7 saisons avec le champion du monde 2018. C’est son dernier match avec nous. On essayera de l’utiliser de la meilleure des manières possibles, s’il joue. Ça doit être une motivation spéciale pour lui et pour nous. Il faut le voir bien finir avec nous pour le voir marquer une dernière fois.» Le Brésilien l’a bien souligné, «s’il joue.» Absent lors des deux derniers matchs de L1, Mbappé n’a plus été convoqué depuis deux semaines. Une éternité à son échelle.

À lire

PSG : Kylian Mbappé souhaite bonne chance à la Ligue 1

Luis Enrique s’amuse une dernière fois avec le sujet Mbappé

Luis Enrique n’avait pas goûté le relâchement de certains joueurs, face à au Havre (3-3) et contre Toulouse notamment (1-3) et ne s’était pas privé pour le souligner, sans mentionner quelqu’un en particulier. Le message est bien passé d’après l’Asturien. «Je suis transparent avec tout le monde. Mes messages sont à destination des joueurs et l’équipe a parfaitement répondu. Je ne me plains pas de ça. Aujourd’hui, c’est la pénultième conférence de presse et c’est important car c’est une finale.» Verra-t-on Kylian Mbappé, convoqué pour ce match de gala ? Le doute a rapidement été levé par Luis Enrique, tout en jouant avec son auditoire.

La suite après cette publicité

Il a d’abord volontairement répondu à côté à une question sur l’implication de la star. «L’implication de tous les joueurs a été très bonne et complète. Le mérite ne me revient pas mais au match qu’on va jouer. C’est une finale avec deux groupes de supporters, 90 minutes, des détails importants. Je suis satisfait de toutes les attitudes.» Petit silence et sourire de Luis Enrique. «La question c’est de savoir si Kylian va jouer demain ? Bien sûr (en français). S’il va démarrer ? Bien sûr (en français également).» Et remporter une 4e coupe de France à titre personnel pour le joueur ? Ça serait la cerise sur le gâteau avant de plier bagages.